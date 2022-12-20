突然終止清零政策引發許多中國人民與外界的擔憂，人們擔心接種疫苗的免疫能力不足，在未接種疫苗的人群中爆發嚴重感染，可能使醫療衛生系統超出負荷，導致死亡人數暴增，各個研究機構為此建構了多種模型進行預估，據此推估的死亡人數從百萬至200多萬不等。

據《路透》報導，截至目前為止，中國官方報告的新冠疫情死亡數字為5242人，西方研究機構設定各種模型進行分析，並預測開放後最多可能多達210萬人死亡，這些估算有各種不同的依據。

首先是疫情死亡人數超過200萬的，例如廣西西南地區疾控中心主任周家彤上個月在《上海預防醫學雜誌》發表的論文表示，如果像香港那樣放鬆對新冠疫情的限制，中國大陸今年將會有超過200萬人死亡。至於今年的總感染人數，將上升至2.33億。

超過200萬的估計還包括英國科學信息和分析公司 Airfinity 在11月下旬發表的預估值，該報告稱，由於疫苗接種率和加強針接種率偏低，也缺乏混合疫苗接種，在放開防疫封控措施後，中國面臨的疫情死亡人數將在130萬至210萬人之間。這項數據是以香港今年2月份的Omicron BA.1感染潮建立的模型來計算，這個時間點大約是香港爆發疫情的2年後。

發表於《自然醫學》(Nature Medicine) 上的一項研究則指出，今年5月，中國和美國的科學家估計，如果中國放棄清零政策，而且沒有任何追加的保障措施（例如加強疫苗接種和充足的醫療支持），中國將有超過150萬人死於新冠病毒感染。

這項預測根據Omicron毒株在全球造成死亡的數據說，中國疫情到達高峰時，重症監護病床的需求將超過現有容量的15倍，將有約150萬人死亡。然而，參與研究的復旦大學人員表示，如果將應對疫情重點放在疫苗接種上，死亡人數可能會大幅減少。

華盛頓大學下屬的美國健康指標與評估研究所 (IHME) 在發表新的疫情模型報告中表示，預計到2023年中國將有超100萬人死於疫情。感染病例將在4月達到峰值，屆時死亡人數將達到32萬2000人，總感染人數約為總人口的1/3。

此外，上周三在醫學論文預印本（Medrxiv）伺服器上發布的一篇尚未經過同行評審的論文表示，香港大學研究團隊依據建立的模型估計，從2022年12月到 2023年1月，大陸各省防疫措施放開後將導致每百萬人中有684人死亡。若按總人口數14.1億計算，如果不採取大規模疫苗接種措施，死亡人數預估為為96.44萬人。