台61線曾文溪大橋預計2028年5月完工；圖為曾文溪大橋鳥瞰模擬圖。（公路總局提供／張毓翎台南傳真）

台南市長黃偉哲（右二）、交通部長王國材（左二）出席曾文溪大橋的動土典禮。（張毓翎攝）

台南鄉親期盼多年的台61線曾文溪大橋終於啟動！交通部公路總局20日舉辦盛大的動土祈福典禮，交通部長王國材、台南市長黃偉哲、立委陳亭妃、林俊憲、賴惠員等人都蒞臨見證。王國材表示，「此次動土典禮，象徵西濱南延的開始」，未來曾文溪大橋不僅是往返安南、七股區兩地的交通要道，也期許串聯附近景區連成一條觀光軸帶。

台61線西濱快速道路，北起新北市八里區、南至台南市七股區，預計2028年完工的曾文溪大橋，屆時通車後，民眾可以從台61線南下進入原台南市區，不用再繞行國姓大橋，可直通台江大道連結台17線進入市區，或連結國道8號。

今天動土儀式前，由公路總局局長陳文瑞簡報工程規畫，陳文瑞表示，曾文溪大橋共設置4條快車道、2條慢車道，快慢車道採實體分隔；景觀設計上，橋梁以簡單線條，並結合黑面琵鷺意象，夜間時主塔燈光的亮度也會依照不同時段而變化，以減少對生態影響。

黃偉哲說，曾文溪大橋新建工程從2005年就開始規畫，如今終於動工，地方盼了好久，期間地方民代督促公路總局儘速規畫，要感謝各立委、議員及里長們的努力監督，以及交通部的支持，希望台61線可以繼續延伸到高雄，讓台南、高雄之間的交通網絡更加完善、方便。

王國材提到，曾文溪大橋新建工程啟動，將是西濱南延的開始，希望未來持續一路蓋到高雄。至於對曾文溪大橋的期許，他說，由於附近是黑面琵鷺棲息地，因此在工程規畫上，他要求務必兼顧生態及景觀，並交代雲嘉南濱海風景管理處規畫發展一個觀光軸帶，讓曾文溪大橋成為民眾想來拍照的地標。