桃園市夾娃娃機店突破千家，達1209家，較去年同期921家成長31％，為市庫貢獻4465萬元，桃園今年「樓店」交易單價第3高的店面，現狀也是當娃娃機使用，店主無貸款捧3258萬購入藝文商圈黃金店面，無壓力養店傳家意圖明顯。

自助選物販賣機俗稱夾娃娃機，根據地方稅務局統計，桃園共有1209家夾娃娃機店、較去年同期921家數成長31％，夾娃娃機台從2.7萬台增加到2.9萬台，累計實徵稅額也從2722萬2587元增加到4466萬9558元，是去年的1.64倍，名列桃園娛樂稅收第2名。

地稅局不諱言，去年5月15日至7月26日三級警戒，夾娃娃機店遭強制停業，解封後部分娃娃機業者並未立即恢復營業，導致去年夾娃娃機稅額略減，但隨著疫情趨緩，又如雨後春筍般增長。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧指出，雖然不動產交易放緩，但黃金區段仍熱絡，統計2022年桃園的「樓店」交易，有4間店面躋身百萬身價，其中第3名的店面就在藝文商圈，過去曾是飲料店，店主今年7月無貸款購入後經營夾娃娃機店，沒有資金壓力下，養店傳家意圖明顯。

地稅局分析，疫情衝擊導致其他行業退租，無人經濟趁勢進駐，且銅板價對一般民眾屬於低消願碰運氣，直言夾娃娃機店經營成本低廉，只要架設監視器、燈光充足，不用裝潢、不用多聘人力，店主就能等錢入袋，精華區的人流又等於金流，尤其半夜更吸引許多夜貓子，讓夾娃娃機店成疫情期間逆勢成長的行業。