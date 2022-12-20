環保局循跡證往上游處追查汙染源，發現是一家工廠貯色桶破裂。（市府提供／張亦惠台中傳真）

台中市政府環保局日前接獲民眾陳情豐原區豐東路上慈濟公園旁八寶圳大排溝內水質異常鮮紅，隨即派員追查，查獲某業者從事紙類加工作業，因貯色桶破裂未妥善防範，導致汙染八寶圳，追查後立即責令業者採取緊急應變措施，將廠內小溝堵住避免汙染擴大，再將溝內污染物清除，市府也已依違反水污染防治法第30條規定，將依同法第52條規定處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

環保局表示，稽查現場水流湍急、水位極低，高低落差大不利於勘查，但稽查人員仍抽絲剝繭，循跡證往上游處追查汙染源，最後於豐原區豐勢路一段附近，見某工廠側邊排放紅色廢水。

環保局指出，進廠稽查時業者也不清楚原因，仔細訪查後，才發現是貯色桶破裂且無防範機制，導致顏料流出，初步判斷應是水性顏料，河川內並無魚隻死亡也無明顯異味，但因顏料已汙染八寶圳影響水體品質，現場立即請業者堵住小溝流出避免汙染持續發生。

環保局呼籲，台中市業者於生產作業時應謹慎妥善管理原料貯存設施，避免原料滲漏汙染河川水體，若因此造成環境汙染，將面臨高額罰鍰及衍生後續清理、賠償等費用，得不償失。為維護台中市河川水體品質，如市民朋友若發現水色異常或事業偷排廢水，可撥打0800-066666免付費電話或環保局報案專線04-23280380檢舉，環保局將派員儘速前往查處。