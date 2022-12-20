以「米食文化」為推廣主題台東縣關山鎮農會休閒旅遊中心（米國學校），在台東縣環境保護局積極輔導下，成為台東縣第7處通過認證的環境教育設施場所。環保局表示，米國學校是關山地區人氣旅遊景點，園區各項體驗活動不僅有趣又能充實知識，還能將自己親手包裝的米當成紀念品帶回家。

環保局指出，關山鎮農會利用閒置荒廢的舊碾米工廠及穀倉設立米國學校，依循創校4大主題「看米」、「玩米」、「吃米」及「帶著米回家」，致力於農業永續傳承及米食文化產品的創新推廣，並設計以「米食文化」為主軸的環境教育課程，這所學校裡沒有鐘聲、沒有課表也沒課本，處處是教材。

環保局進一步說明，米國學校結合永續發展目標（SDGs）概念、綠色旅遊、在地食農、農村微旅行及多元文化等特色，規劃「愛稻一生」及「米食文化」兩大環教課程方案，帶領學員認識稻米的一生、實地參訪碾米加工廠認識製米過程，啟發對於土地、小農生產與環境文化的永續關懷。

參加完體驗課程後，推薦您一定要品嚐米國學校特有的大碗公飯，與綠色餐廳田媽媽品牌合作，結合香Ｑ關山米及當地食材，推出低油、低鹽、低糖，高纖維的可口健康料理，感受從產地到餐桌的美味關山之旅。

縣長饒慶鈴恭喜米國學校取得認證，成為台東縣第7處環境教育推動場所，未來縣府亦將持續尋找並輔導具備環境教育場域特質的合適場所，提供民眾更多優質環境教育學習機會。