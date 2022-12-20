維夫拉克董事長連智民將接任台中市建築經營協會第13屆理事長。(林欣儀攝)

台中市建築經營協會20日舉辦新卸任理事長交接，第12屆理事長張家駿卸任，將由維夫拉克董事長連智民接任第13屆理事長，針對近日房地產市場進入停滯期，連智民表示，明年將以「品牌建築」為主軸，拉高產品功能價值，會員數目標也盼增加1成。

日灃建設董事長、台中市建築經營協會第12屆理事長張家駿說，過去1年在疫情影響下，建築經營協會的活動及各項目標仍百分百達標，期待未來協會會務蒸蒸日上。

新任理事長連智民則說，新年度協會活動以「品牌建築、品牌台灣」為主軸，未來1年包括大師講座、社團、建築講座及參訪等活動不會間斷，也將持續參與公益活動，盼會員共好、共學，擦亮各自品牌，讓建築產業更加發光發熱。

連智民表示，近幾年房地產市場從供不應求的情況，已逐漸恢復基本面，近來受政府升息等政策影響，房地產有點停滯，甚至房市到明年第4季都可能還在盤整，接下來1年盼透過建立品牌的方式，帶領建築業提升建築品質，不但讓社會接納建築的價格，也要爭取綠建築等政府容積率獎勵。

連智民強調，針對品牌建築的主題，明年建築經營協會大師講座聚焦主題，將陸續邀請將捷集團總裁林長勲、捷安特董事長杜綉珍、建築師姚仁喜等大師級人物開講，2023年第一場大師講座將於1月11日登場。