農民苦訴說，疑因乾旱無雨，造成玉米發育不良、缺株嚴重。（張毓翎攝）

立委賴惠員20日邀集台南農改場、農糧署南區分署、台南市政府等單位會勘學甲、鹽水及下營區硬質玉米的農損情形，農民苦訴說，疑因乾旱無雨，造成玉米發育不良、缺株嚴重，預估減產4成以上，盼得到天然災害救助。台南農改場副場長陳昱初表示，近來接獲許多農友反映類似問題，不過整體受損程度，還是要等這波寒流過後才能了解。

賴惠員下午邀相關單位到學甲區宅港里現勘，當地農民郭炳洪陳情，今年二期作的硬質玉米在生長期間，因為雨水太少，抽花結穗不理想，導致穀粒不充實，玉米粒排數減少的現象，雖然農政單位人員預估整體減產約3成，但他認為，產量少了4成以上，最後收入恐怕只能打平栽種成本。

學甲區農會理事李三陽提到，宅港里多數田區位處急水溪旁的行水區，即使種植如硬質玉米的雜糧作物，仍無法申請對地綠色環境給付計畫的獎勵金；此外，種硬質玉米還受汛期限制，必須等到汛期結束（10月15日後）才能栽種，但偏偏今年汛期後持續沒下雨，若能提早種，讓一點雨水滋潤，或許就不會有這種情形。

農民盼獲天然災害救助，不過農政單位人員預估，目前台南硬質玉米農損面積約10％，沒有到災害救助標準。南市府農業局農務科長許文耀說，今天上午到佳里會勘硬質玉米，有的田區生長良好，有的確實不佳；最近寒流來襲，如果有發生倒伏情況，可能農損面積會增加，所以預計2周過後，會再跟相關單位前往現勘了解。