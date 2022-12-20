凃明誠(左)二姊希望他跟瑞傑都能等到一個符合公平正義的判決。(本報資料照片)

台南市員警凃明誠、曹瑞傑8月22日遭明德外役監逃犯林信吾殺害身亡，台南地院今天開庭審理殺警案，瑞傑胞兄瑞龍說，今天是瑞傑28歲生日，這是第一次沒有瑞傑的生日，「如果今天判死刑，會是最好的生日禮物」，希望趕快死刑定讞，不要讓阿公阿嬤撐不到正義到來那天。

凃明誠的二姐怡婷則全程頻頻拭淚，法醫說明明誠的傷勢時，她更抱頭掩耳，她哽咽表示，「每次開庭都喚起可怕的記憶，但不管多可怕、多難過，我都不會逃走，請庭上看到我們的努力，希望我弟弟、瑞傑能等到一個符合公平正義的判決，做錯事的人可以得到應有的懲罰。」

台南殺警案之前召開兩次程序庭，今天首度開庭審理，從下午2點審理到5點半，檢方傳喚計程車司機、南市警局鑑識中心主任及法醫3名證人，檢方與林信吾律師針對林嫌有無喝醉、有無毀壞凃員槍套等交叉詰問證人。

由於林嫌到案供稱殺警是因為「喝太多」，但證人則稱，林嫌案發後從土城高中搭計程車時，談吐、表現都與正常人無異，「不像是喝醉的人」。鑑識中心主任則指凃的槍套安全鈕遭破壞，應為有人外力拉扯奪槍所致，法醫則鉅細靡遺講述兩人身中55刀，且曹瑞傑手握刀刃企圖抵禦，甚至遭刺到形同斷掌，全身有4刀深及骨頭，頸部等多處刀傷則是已經無法抵禦仍持續遭刺殺。

法醫提到，凃全身17處銳利刀傷，其中頸動脈遭切斷，曹遭砍殺38刀，頸部有11處切割銳利傷口，而曹的右手虎口手部有貫穿性傷口，遭刀刺穿手掌，傷口長達5公分，左手、手肘也有切割傷，左手掌還有8.5公分傷口，韌帶遭切斷形同斷掌，左右手傷口嚴重，且傷口均為「抵抗傷」，尤其左手掌的掌面刀傷8.5公分，顯示曹員徒手握刀刃，遭刺殺過程仍不斷防禦。

曹瑞龍說，自從瑞傑遭殺害4個多月來，他痛苦到無法入眠，還因此住院19天，今天拜託醫生讓他出院開庭，而今天是瑞傑滿28歲生日，每年12月20日，兄弟都一起過生日，無法接受弟弟已經不在，他感覺自己快生病，也想抓林信吾家人來傷害，但他想給弟弟留下好名聲，也相信老天有眼。

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