台中市霧峰區農會喜迎百周年，將於12月25日邀請蔬食界知名品牌「無肉市集」到場設攤，共同推廣永續農業。（無肉市集提供／潘虹恩台中傳真）

「無肉市集」成立於2019年，張芷睿努力與合作廠商溝通，強調要做到「裸賣、零廢」境界，更曾創下1場4萬人次造訪卻不見垃圾的驚人紀錄。（無肉市集提供／潘虹恩台中傳真）

台中市霧峰區農會喜迎百周年，將於12月25日邀請蔬食界知名品牌「無肉市集」於霧峰農會酒莊設攤，共同推廣永續農業。「無肉市集」創辦人張芷睿說，她的父親生前擔任霧峰農會理事、會員代表，她要把「無肉市集」年度最終場辦在霧峰，讓情感連結留在她的家鄉。

霧峰區農會籌辦100歲生日系列活動，霧峰農會總幹事黃景建日前聯絡張芷睿，邀請「無肉市集」共襄盛舉。張芷睿說，她的父親去年去世，當時她沒有陪在父親身邊，但黃總幹事前1天有去探望父親，「這份情讓我很感懷，所以特地喬出無肉市集檔期」，讓農會百周年慶更添溫馨。

張芷睿父母都是霧峰人，她回憶小時候，路邊採的番茄身上一擦即可食用，當時家中種的荔枝、橘子、柳丁、檸檬等都不用農藥、施肥，只要靠天然的土壤養分即可，後來環境被破壞得太嚴重，水源也沒了，無法不用農藥；她說，「我想把土地恢復到我過去看到的模樣，留給我的下一代。」

「無肉市集」成立於2019年，張芷睿努力與合作廠商溝通，強調要做到「裸賣、零廢」境界，消費者要自備環保袋和餐具，更曾創下1場4萬人次造訪卻不見垃圾的驚人紀錄；張芷睿說，「其實爸爸很希望我可以到農會工作，他也希望我們傳承吧」，她帶領無肉市集與霧峰農會合作，共同提倡永續農業、關懷土地的理念，不僅完成爸爸遺願，更是父親分享精神的美好傳承。

市集活動25日從上午11時至下午4時，集結全台17個知名蔬食品牌前來設攤；市集不提供一次性餐具，結合草地野餐音樂會，以「關懷土地」與「生態永續」的核心理念，探索永續飲食，與土地友善共生。

霧峰農會表示，以「永續農業，生態霧峰」為主軸的百周年慶典，包含感恩茶會慶典、無肉市集、草地音樂、Fun遊體驗，內容有趣精彩，期許永續農業經營、發展農村生態，創造地方經濟產值；為了感謝民眾長久以來的支持，包括黑翅鳶麵館、台灣農漁業物產館、霧峰農會農產品銷售中心、議蘆會館、霧峰農會酒莊柑仔店共同推出多項優惠。