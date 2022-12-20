龍門安良廟蘇姓廟祝於19日早上打掃環境時，發現廟裏虎爺神龕內的紅包短少4個，損失新臺幣400元。（馬公分局提供）

由虎爺看管的澎湖湖西龍門安良廟、尖山顯濟殿神明香油錢，19日驚傳遭到宵小偷竊，損失雖然只有大約12400元，但在馬公分局偵查隊調閱監視器，迅速鎖定一名26歲的陳姓犯嫌，經傳喚涉案人出面後，在最短時間內宣布破案。民眾紛紛說肯定是虎爺發威，讓竊賊乖乖到案被逮。

龍門安良廟蘇姓廟祝於19日早上打掃環境時，發現廟裏虎爺神龕內的紅包短少4個，損失新臺幣400元。同時，隔壁村莊的尖山顯濟殿王姓副主委也報稱，當天晚間顯濟殿的虎爺神龕內，現金新臺幣約1萬2千元疑似遭竊，因此立即向警方報案，希望盡快查出是誰這麼大膽，竟敢在虎爺面前「偷竊」。

廟方工作人員同時在澎湖各大社群網站發文，指稱「舉頭三尺有神明，好手好腳來做這種事情。第一次不與你計較而你卻膽大妄為做出如此缺德之事。今日也將監視器畫面交給警方也並採取指紋。這個可是竊盜罪。」希望肉搜竊賊讓他現形。

馬公分局偵查隊副隊長蔡進特表示，警方獲報立即派員警到場了解及調閱附近監視器，並通報鑑識人員到場採證，警方迅速鎖定可疑陳姓竊嫌（男、26歲)，由偵查隊通知涉嫌人到案說明，全案將依竊盜罪報請澎湖地檢署偵辦。

蔡進特呼籲，民眾請妥善保管自身財物，並做好防竊措施，避免宵小有機可趁，而竊取財物係違法行為，切勿心存僥倖，因一時貪念而誤蹈法網。