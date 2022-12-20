泰格豪雅（TAG Heuer）在耶誕節推出一支形象影片，派遺可愛小精靈擔任送禮的重責大任，穿著紅衣的小精靈開著賽車到處分送禮物，超萌指數破表，加上泰格豪雅的品牌LOGO本身就是紅綠色系，因此特別有耶誕節的氣氛。

TAG Heuer X Red Bull Racing Formula 1紅牛車隊特別款計時腕表。（TAG Heuer提供）

泰格豪雅在耶誕精選多款腕表作品，其中一款Tag Heuer X Red Bull Racing Formula 1紅牛車隊特別款計時腕表，整支表以藍色系為主，但表盤上有黃指針、綠LOGO、紅表圈等細節，十分繽紛五彩，也更有佳節的氣息，是送禮或是犒賞自己的最佳選擇。