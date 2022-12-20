耶誕節是個白雪靄靄的璀璨佳節，宇舶表（HUBLOT）特別推薦象徵自信優雅的極致純白色腕表，是絕不出錯的百搭表款，特別主打旗艦Big Bang Unico白陶瓷計時碼表和Big Bang One Click鑽表，透過專利高階陶瓷材質和細膩拋光的緞面金屬，打造多層次三明治表殼，搭配霧白色的橡膠表帶或光滑陶瓷鍊帶，立刻就有節慶的氣氛。
其中獨家研發的「One Click」單鍵快拆式表帶系統，可以隨時更換不同材質或顏色的表帶，佳節過後，可以自行更換其他色系的表帶，為整體造型加分。
耶誕節是個白雪靄靄的璀璨佳節，宇舶表（HUBLOT）特別推薦象徵自信優雅的極致純白色腕表，是絕不出錯的百搭表款，特別主打旗艦Big Bang Unico白陶瓷計時碼表和Big Bang One Click鑽表，透過專利高階陶瓷材質和細膩拋光的緞面金屬，打造多層次三明治表殼，搭配霧白色的橡膠表帶或光滑陶瓷鍊帶，立刻就有節慶的氣氛。
其中獨家研發的「One Click」單鍵快拆式表帶系統，可以隨時更換不同材質或顏色的表帶，佳節過後，可以自行更換其他色系的表帶，為整體造型加分。
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