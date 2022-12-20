草屯鎮長簡景賢與幼兒園小朋友一起拔蘿蔔，為下月14日登場的活動宣傳。（楊靜茹攝）

南投縣草屯鎮水稻栽種面積逾1200公頃，居全縣之冠，有「南投米倉」之稱，每年11月、水稻採收後，農民在田裡種油菜花、波斯菊等綠肥提升地力，不僅有花海可以觀賞，草屯鎮公所也舉辦「焢窯」、「趣拔蘿蔔」等活動，讓親子體驗昔日農村的樂趣。草屯鎮長簡景賢20日與幼兒園小朋友一起拔蘿蔔，為活動宣傳。

草屯鎮幼兒園學童炫耀他們的戰利品，直呼拔蘿蔔很好玩，將帶回家請阿嬤或媽媽煮蘿蔔湯。（楊靜茹攝）

草屯鎮幼兒園學童在蘿蔔田中尋覓，拔起一個個白玉蘿蔔，覺得新奇有趣。（楊靜茹攝）

草屯鎮公所與稻農合作，於鎮內5個區域栽種約5公頃蘿蔔，舉行「2023來趣拔蘿蔔」活動，提供鎮民農事體驗，藉由拔蘿蔔、拔得好彩頭，期許來年能事事順利好彩頭，同時配合花海景觀，營造新春熱鬧氣象。20日上午，草屯鎮長簡景賢與幼兒園小朋友一起體驗拔蘿蔔，為元月14 日即將登場的活動宣傳。

幼兒園大班學童在老師講解後，在蘿蔔田中尋覓、拔起一個個白玉蘿蔔，將蘿蔔葉摘除後，將蘿蔔放進提袋裡，紛紛向簡景賢炫耀他們袋子中的戰利品，強調拔蘿蔔很好玩，將帶回家請阿嬤煮蘿蔔湯。

幼兒園園長詹敏如表示，每年都會帶大班小朋友當1日小小農夫，今年帶孩子們體驗拔蘿蔔，從拔蘿蔔過程中，體驗農夫的辛苦，更加珍惜食物，不要浪費食物，相當有意義。

簡景賢表示，幼兒園小朋友體驗拔蘿蔔，田間歡笑聲不斷，各個也都滿載而歸，有的要帶回家請阿嬤做菜頭糕，或請媽媽煮蘿蔔湯，相關活動將於元月14日登場，邀鎮民一起來拔蘿蔔。

草屯鎮公所指出，參加「趣」拔蘿蔔活動的民眾不須事先報名，自備塑膠袋及採摘工具即可參加，另青青錦鯉對面農田所舉行的親子拔蘿蔔趣味競賽，限300組隊伍，各組任選2根最大的蘿蔔進行秤重比賽，凡參加活動的親子組可領取草屯農特產品1份，而前10名可獲得「精美禮品」1份，即日起至30日止盡速上網報名（https://forms.gle/S17H7RodBRbLYccC7）。