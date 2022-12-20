有關新聞媒體議價受外界關注，由行政院日前要求數位部促成數位平台與新聞業者對話，共舉辦4場次，已經於16日結束。數位部長唐鳳今指出，之後將分為短、中、長期規劃，短期包含分潤機制建立、持續對話等；中期的話立法是其中選項，一旦決定立法數位部不會拒絕擔任主管機關。

數位部今舉辦媒體茶敘，外界關心媒體議價進度，唐鳳表示，會盡快彙整四場對話的立場與訴求，交由政委吳政忠主導的跨部會會議討論，惟具體時間時間尚未定案。

唐鳳也透露針對新聞議價的短、中、長期規劃，短期就是持續對話機制，不排除將促成媒體和平台第二輪對話，以及建立分潤機制、即時的事實查核機制，以及如何讓新聞更快速傳播等。

中期部分，唐鳳說，看各部會有沒有要認領，看法規或命令有沒有因為對話共識進行調整，若要立法也會放在中期。長期部分，唐鳳說，若真的獲得社會共識、三讀立法通過，額外需要的工作就屬於長期工作。

唐鳳也強調，數位部並不會變成判斷新聞業或是新聞業本身的主管機關，假如可以滿足這個前提，就不會拒絕擔任立法後的主管機關，這部分責無旁貸。

至於立法形式，數位部次長李懷仁則表示尚未確定，因為國外有多種模式，包含歐盟模式、加拿大模式、澳洲模式，媒體公會目前還沒有取得共識，也還需要社會溝通。但他也提到，Google在對話中也提出會給出具體方案，也已經私下跟媒體設置對話的管道與機制。