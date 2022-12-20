黃瀞怡（小薰）20日出席公益活動，提到偏鄉獨居長輩的難處，她親眼見過有的長輩住處很簡陋、棉被也不夠暖，連看病都要走很久的路程，讓她有感而發表示：「自認老家仙島已經很不便了，要走路、搭船再開車，他們比我們辛苦。」她記得小時候有天晚上爸爸吃壞肚子盲腸炎，那時已10點，也是媽媽扛著爸爸下山、搭船然後送急診。

工作方面，小薰年底依然行程滿滿，聖誕節要在工作中度過、跨年則受邀到烏來唱跨年，自《我愛黑澀會》團體解散後，小薰已10年沒唱跨年，剛收到出席烏來跨年演唱會的邀約時，她驚訝說：「我還問我經紀人，確認他們是要找那個演戲的小薰嗎？」並透露會演唱大家一直敲碗的偶像劇《18禁不禁》片尾曲〈甜甜圈〉。

小薰要一路到過年才會放假，她每年春節回山上，紅包都要準備5、60個，笑說部落的親友們很會生小孩，紅包數量逐年遞增，好處是自己不會被催婚，大家都稱讚她很會賺錢，希望她持續專心工作等她發紅包，還勸她說：「妳就這樣子就好。」