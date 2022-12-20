近來陸網瘋傳一名正妹裸體試鏡模特兒的影片，網友透過身體特徵，發現這名正妹疑似是馬來西亞網美「養豬妹妹」，因此紛紛到她抖音留言嘲諷，對此，她也正面回應，認了影片主角是她，「反正我已經是不在意了，你們留點口德吧」。

「養豬妹妹」近日透過抖音發文，認了自己是影片中的主角，但她也表示「不過評論之前還需瞭解實際情況再決定傷人哦～事發時間已經過去好幾年」，她坦言這是好幾年前試鏡時被騙，當時有20多人受害，自己是裡面最年輕的受害者。

「養豬妹妹」在抖音回應不雅片瘋傳真相。(圖／取自「養豬妹妹」抖音)

如今事情已過去，「養豬妹妹」也表示「現在已經長大了，我只需要正常往前走不要再被騙就好」、「反正我已經是不在意了，你們留點口德吧」。網友見狀也紛紛留言表示「幾年前就關注過這件事情，那時候覺得這位小妹妹很勇敢。她自己站出來向大家解釋這件事情且一直很樂觀積極的面對。她也是受害者，沒必要一直揪出來在人家傷口上撒鹽」、「無需理會那些留言，加油」、「沒關係的，自信一點，加油」、「說實話，她也是別騙了，你們看也就看了，嘴下留德」。