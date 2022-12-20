有些人外表看似成熟，心智年齡卻只有3歲，行為想法都像小孩子一樣純真。命理網站「星座上上簽」分享，射手座、雙魚座和牡羊座的人，永遠都長不大，總是用純粹天真的眼光看待世界。

▎射手座

樂天派的射手座總是一副長不大的樣子，貪玩、愛自由的個性會伴隨他們的一生，但這不代表射手座就沒有成熟的一面，只不過他們擁有比其他人更多的童心和天真。射手座喜歡簡單純粹，也喜歡坦率地面對一切，不受世俗束縛，就算已經上了年紀，他們也可以隨時展開一場說走就走的旅行。

▎雙魚座

認真探究雙魚座的內心，他們不一定是幼稚、不切實際，但他們有很多表現和觀念，總是讓人覺得雙魚座永遠都長不大，或者可以說是，雙魚座情願自己長不大，於是努力維持純真和美好的一面，所以不是所有雙魚座都長不大，有些人清醒了，自然就「長大」了，但仍有一部分的人不想那麼快長大。

▎牡羊座

牡羊座的內心住著一個小孩子，別看他們平時很強勢，其實內心非常單純，總是用最純粹簡單的眼光去看世界，因此牡羊座的孩子氣，會比其他人維持得還要更久，直到親自經歷了許多的傷害和險惡，他們才會慢慢成長，不再像以前一樣「好傻好天真」，原本簡單任性的個性也會收斂許多。