《公職人員選舉罷免法》及《總統副總統選舉罷免法》等部分條文修正草案日前在行政院會通過，將犯下國安、黑金槍毒重大犯罪、賄選及重罪重刑等4類人排除在登記參選外，然而在民進黨立委提出的版本中，還加上「選舉公報拿掉學歷欄位」，該提案名單出現因論文抄襲，學位遭撤銷的民進黨基隆市長候選人蔡適應。臉書粉專《政客爽》今（20）日直接開嗆，綠營一堆候選人被抓包論文抄襲，解決方法竟是未來都不寫學歷，笑死！

《政客爽》指出，這次民進黨推的「選罷法」修法根本是搶救民進黨碩士大作戰！說好的排黑條款，裡面硬是加入「選舉公報不能揭露候選人學歷」，真的讓他笑死，「民進黨被抓包這麼多抄襲論文的縣市長、立委，結果處理方式不是把碩、博士唸回來，是要以後都不要寫學歷。哈哈哈，這款執政黨還能期待什麼？」

《政客爽》還貼出一份「立法院議案關係文書」，上面可以清楚看到提案人中，有民進黨九合一大選基隆市長候選人、「被撤銷博士學位的蔡適應」，以及「選舉公報不應強制要求揭露候選人學歷」等文字。

對於民進黨提出的修法內容，該粉專也忍不住質疑，修法將未來選舉公報不用列學歷，「是在搶救陳明通的學生們嗎？」國民黨團書記長李德維對此則表示，目前無要求特定學歷才能參選，將反對到底。而該修法的提案最後也在國民黨團的要求下，暫緩列入23日報告事項中。