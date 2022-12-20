南韓男星玄彬外表英俊，出道以來人氣不減，2020拍攝電視劇《愛的迫降》與孫藝真結緣，兩人戲裡愛到戲外，讓不少粉絲看好，今年3月兩人辦完世紀婚禮後便宣布懷孕消息，上個月孫藝真誕下寶寶，兩人升格成為準父母，近日玄彬出席電影記者會，這也是他當爸之後首度露面，落腮鬍的造型與過去截然不同。

玄彬早在2018年就和孫藝真拍攝電影《極智對決》，當時兩人分別出演正派與反派，戲外私交很融洽，兩人對外也稱「只是好朋友」，2019年拍攝電視劇《愛的迫降》，超甜劇情讓不少粉絲希望他們能在一起，之後也公開了兩人正在交往，不過大眾對於交往的時間點有諸多猜測，有人懷疑兩人是在《極智對決》時定情。

玄彬今（20日）出席主演電影《玩命交涉》（暫譯，교섭）記者會，被演員黃晸珉問到：「那時候《極智對決》還沒交往嗎？不是嗎？」超直接提問讓玄彬慌張了一下，反應過來後調侃對方：「那時候還沒交往，瞬間以為您是記者。」剛當爸的他不免被問到初為人父的心情，玄彬表示有感覺肩膀上的負擔變重了，未來會努力成為一位好爸爸。

過去玄彬多以清爽男神形象現身，這次出席記者會，罕見展現成熟男人魅力，臉上留了一圈落腮鬍，看起來年齡大了很多，氣質也沉穩不少，不過網友紛紛吐槽這個造型：「這鬍子不太好看」、「看著像流浪漢」、「還是沒鬍子好看」，有粉絲解釋「這是為了新劇的造型」。