準台北市長蔣萬安曾說上任1年內大巨蛋要完工啟用，並向台北市政府表達要親自了解大巨蛋案。北市府派出技監、台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩、體育局長李再立20日下午拜訪蔣萬安辦公室報告大巨蛋案，蔣萬安親自聆聽簡報。蔣萬安團隊發言人鄭世維說，蔣萬安對整體碰到的問題還有未來契約修訂，以及營運要件、營運計畫都有充分了解 。

鄭世維指出，台北市政府包括體育局長、技監，跟蔣萬安及未來蔣市府團隊各局處首長做大巨蛋簡報，會中有充分了解，蔣萬安也提出現階段碰到的問題，契約變更設計、未來營運要項與計畫等，蔣都有跟技監、體育局長充分溝通、了解。

鄭世維說，李局長跟技監把現階段大巨蛋碰到內政部包括營建署消防署所審議的過程、進度，跟蔣萬安說明，他們已經了解問題所在，未來蔣萬安與團隊上任以後，各局處就會透過多方管道，來做溝通、努力來達成中央內政部審議的相關規範。

至於是否討論逃生安全議題？鄭說，逃生議題部分也都在內政部消防署審議的內容裡面，都有討論到。消防的部分，因為做簡報的技監、局長都有做說明，相關問題也都注意到，蔣萬安對整體碰到的問題還有未來契約修訂，以及營運要件、營運計畫都有充分了解 。

蔣萬安競選期間喊出上任1年內大巨蛋完工啟用，鄭世維指出，盡力、努力達成目標，如果相關技術都能夠克服的話，1年之內能夠拿到使用執照，試營運、完工啟用，相信應該有機會。

針對大巨蛋未來是否有會議或到大巨蛋考察？鄭世維說，現在就是在交接的簡報會議 未來25日上任後，這個議題就由相關局處特別努力、多方溝通，進而一步一步達成。

此外，媒體關心蔣萬安25日上任前能否公布第2位副市長？鄭世維指出，人選都在持續徵詢當中，如果確定了就會來跟市民朋友報告。