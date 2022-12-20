國立高雄餐旅大學2022年西廚週主題「Dreams Come True 夢想成真2022」即喚起大家在聖誕節來臨時愉悅的心情，以學生熱情和精心製作的餐食服務全校師生，戰勝過去疫情籠罩的低迷，讓我們一同喚起心中的夢想，也回溫歷年西廚週所帶給大家的暖心回憶。

身為多年西廚週策劃與指導的陳寬定主任，每晚要和學生試菜與開會奮戰到半夜。(高雄餐旅大學提供)

國立高雄餐旅大學2022年西廚週主題「Dreams Come True 夢想成真2022」即喚起大家在聖誕節來臨時愉悅的心情。(高雄餐旅大學提供)

西廚週自2002年開辦以來，一直為本校歷史悠久的特色慶典！也是每位西廚系系友們深紮於腦海的回憶。在西廚系陳寬定主任親力親為的用心指導與帶領下，「西廚週」至今已經舉辦第20屆！今年將是最後一屆舉辦，這是國立高雄餐旅大學建校以來，歷久彌新的經典廚藝慶典！

在西廚系陳寬定主任親力親為的用心指導與帶領下，「西廚週」至今已經舉辦第20屆！(高雄餐旅大學提供)

身為多年西廚週策劃與指導的陳寬定主任，縱然每晚要和學生試菜與開會奮戰到半夜，但看著每屆的學生在經歷西廚週實戰洗練後的成長茁壯，心中還是開心學生能夠挑戰自我，將這個慶典一代代傳承下去。陳寬定主任表示，西廚週所給同學們的不止是滿足學校師生的口腹之慾，我們以高成本低售價來造福全系師生！最重要的是各位同學團隊合作精神的學習，增進兄友弟恭的系上同學情誼，學習餐食產品的口感、質感和顧客反應的處理。相信在這一星期大家的情感會更加凝聚，在廚藝上的進步、服務態度的學習、組織紀律、顧客反應處理、分工合作、成本控制、採購的方法及危機處理和產品行銷策略、電話禮儀、餐桌佈置、事前準備…等等都是我們在西廚週中最重要的學習課題。

今年在全台最低溫霸王級寒流來襲下，西廚系學生們不畏低溫，憑藉著對廚藝的執著與熱愛，全力呈現在校所學！自111年12月19日週一至23日週五，每天上午10:00至下午6:00為期一週，除了行政穿堂販售的經典法式輕食、伴手禮外。更以享譽全國的「校內實習」：（1）名廚廳Chef Room Pizzeria 窯烤Pizza、（2）Peter room 人文咖啡館法式輕食、（3）艾斯可菲廳Fine dining法式經典料理、（4）愛心餐車西式早餐販賣、（5）西廚角落冰淇淋，餐廳每天自上午10：00營業到晚上8：00，全面展現西式料理的多樣風貌！且看西廚系師生們如何用3間餐廳、3個餐食販售點、3場宴會、1場聖誕晚宴，展現一週法式廚藝的精彩。熱情邀請大家在寒冷的冬天裡，用學生精緻的廚藝料理暖心暖胃，全方位感受西式餐食的多樣風貌。

本年西廚週還特別邀請西廚系傑出校友－台灣最年輕的摘星主廚吳定祐學長，現任艾斯奇餐飲旗下新餐廳Sens法式餐廳主廚，要以一道「Lobster with citrus beurre blanc, tarragon foam and lavender波士頓龍蝦佐柑橘奶油醬」用主廚卓越的手藝為本次西廚週寫下不凡的法式廚藝示範。示範將於下午3點30分在西廚週主場地行政穿堂精彩登場，歡迎各界廚藝愛好者前往交流。

本校陳敦基校長表示，本校專業技藝教育，尤其是廚藝教育，最大的特色在於「學用合一」。西餐廚藝系擁有全國首創全方面校內餐廳實習環境，使學生所學能與業界職場無縫接軌，在實習中充分展現自身所學習的專業。期待西廚系為期一週帶給校內外師生滿滿的幸福饗宴。