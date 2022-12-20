九合一選舉綠營慘敗，黨內檢討聲浪不斷，立委蔡易餘的父親、前立委蔡啟芳昨(19日)在臉書開砲，要總統蔡英文當太上皇，「每天遊山玩水即可」，把所有政務與內閣人事，交由新主席處置。對此，綠委趙天麟今(20日)表示，蔡啟芳是黨內前輩，但不問政事已久，應好好頤養天年，讓兒子蔡易餘好好發揮。資深媒體人黃創夏則指出，歷史上只有乾隆太上皇把嘉慶當傀儡，其餘包括武則天等幾位都是被迫退位，幽閉深宮。

蔡啟芳19日在臉書發文表示：民進黨大敗，檢討原因，有這麼容易嗎？該檢討的沒有人敢說，多數一些P在P的人檢討，沒有什麼高見吧！本人在此就直接說較快吧！請蔡總統就當太上皇，每天遊山玩水即可，把所有的政務與內閣人事，就交由新主席來處置，這樣可能2024年之大位當可一搏，這樣蔡總統妳可能還能留點好名聲給後人品評吧！

對此，趙天麟20日上午於立法院會前受訪表示，蔡啟芳是黨內前輩，但對方不問政事已久，應好好頤養天年，讓兒子蔡易餘好好發揮，尤其蔡屬黨內青壯世代、中生代年輕一輩，「讓蔡易餘好好參與檢討，提出共同的檢討報告，會比大前輩所提的話有意義一些。」

「太上皇到處遊山玩水？」黃創夏則在臉書提出質疑，他指出：除了乾隆太上皇把嘉慶當傀儡外，李淵、武則天、唐明皇、明英宗，大概都是被迫退位，幽閉深宮！