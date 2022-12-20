台北一名已婚醫師106年與女病患小芳（化名）發生婚外情，他還向妻子謊稱與打拳的師兄爬山，實際上是與小芳爬山，後來2人曾短暫分手又在一起，小芳更傳送多張露胸、穿內衣褲相片給男方，妻子控告求償100萬，2人則矢口否認外遇，法官審酌對話截圖、照片等物證明確，判小芳須賠45萬。

判決書指出，妻子控訴小芳在106年至109年間與她的丈夫發生婚外情，互傳多封曖昧訊息、小芳還會傳送多張裸露胸部、僅著內衣褲相片給丈夫，妻子向小芳求償100萬；小芳說妻子稱早在106年她與男方爬奇萊山時，就已知情外遇一事為謊話，當時男方騙妻子與打拳的師兄爬山，實際上是與她一起爬山。

小芳稱後來妻子得知此事，打電話給她，丈夫則承諾僅是感情初萌，沒有做出對不起妻子的行為，小芳也說她只是一個病人，沒有逾越道德尺度；但妻子稱2人仍持續交往至109年，且小芳前夫要告男方妨礙家庭，男方還指稱是小芳勾引他，小芳怒而傳訊息嗆「沒道理你什麼都贏，我在這裡活受罪，還要讓你安全下台，我還被說成他媽的勾引你」、「你這麼有道德，還會約我上床嗎」

法官認為，小芳與人夫2017年確實有男女交往關係，雖然當年10、11月爬完奇萊山後曾短暫中斷聯絡，但後來又恢復交往，直到2019年才分手，認定小芳已侵犯配偶權，判小芳要賠45萬，全案還可上訴。