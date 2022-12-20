中華開發金控以實際行動落實減碳的成績屢屢獲得國際肯定。2022年DJSI道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indexes，DJSI）日前公布最新評選結果，開發金控連續三年入選道瓊永續指數成分股，同時更是第三年列入道瓊世界指數（DJSI World）與新興市場（DJSI Emerging Markets）指數。開發金控在六個評選項目中取得滿分，其中環境面向表現更名列全球第二、全台第一，總體分數於所屬的保險產業類中名列全球第四，全台第一。

道瓊永續指數是全球第一個企業永續投資評比指標，每年針對企業在經濟、社會與環境三大面向進行企業永續評鑑，各產業類別中永續發展表現得分最高的10％才能入選DJSI指數成分股。2022年度的企業永續評鑑，全球共有上萬家企業參與，開發金控不僅成為脫穎而出，成為最終入選「道瓊永續指數」成分股的33家台灣企業之一，開發金控在「風險管理」、「政策／公協會參與影響」、「環境面報告」、「社會面報告」、「普惠金融」、「客戶關係管理」等六個項目更取得滿分，其中環境面向更領先同業，獲得全台第一。

開發金控為台灣首家承諾於2045年達成全資產組合淨零碳排的金控，階段性的低碳轉型目標中包括在2030年達成自身營運淨零碳排。為了達成這樣目標，開發金控積極推動節能減碳、資源與能源管理的可行方案。開發金控總部為綠建築大樓，除導入智慧節能系統，今年更完成第一階段綠電採購及轉供，逐步降低企業自身營運對環境的衝擊，追求與自然環境永續平衡發展。

除落實自身營運減碳，開發金控也持續透過金融業的投融資行為擴大社會影響力，將永續金融的概念結合日常業務與營運流程，並在業務上大幅提升綠色授信、綠色投資比例，期許不只落實自身減碳目標，更攜手產業與客戶夥伴邁向永續願景。