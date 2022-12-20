台大校友與社會各界不斷呼籲傅園成為古蹟，這項期盼終於成真。台大在官方臉書發文表示，今(20)日為前校長傅斯年逝世72周年紀念日，高齡94歲的時任台大代聯會主席李德進，與校長管中閔一同前往傅園向傅斯年致意。而台北市政府文化局也在19日正式通過傅園為直轄市定古蹟。

台大在發文中提到，今天是台大前校長傅斯年逝世72周年紀念日，校長管中閔率多位主管，偕同李德進學長與多位捐款修繕傅園的學長姐們，共同到傅園獻花致意，代表對於傅校長的敬意與感念。

台大指出，72年前，傅斯年至省參議會報告校務時，由於過於激動，說完「我對有才能、有智力而貧窮的學生，絕對要扶植他們」，回座不久即腦溢血昏厥，當晚過世，享年55歲。

台大說，當年就讀政治系，時任台大代聯會主席，捧著傅斯年骨灰至傅園安葬的李德進，如今已高齡94歲，每年的12月20日都會回到傅園向傅斯年致意。

台大轉述李德進的話，提到自己19歲時隻身來台，若沒有傅斯年堅持發给每位窮困的學生奬學金，沒有機會完成台大學業。

為感念傅斯年精神以及對台大的貢獻，台大校友與社會各界不斷呼籲傅園成為古蹟。對此，台大在文中強調，台北市政府文化局19日召開文資大會審議傅園文資價值案，經文資委員投票，全數投票同意指定傅園為直轄市定古蹟。台北市文化局也證實這項消息。李德進聞訊後，也感謝校方長期在修繕與環境維護上的努力。