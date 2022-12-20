吳依潔曾是「台大五姬」戲劇依，畢業後擔任記者、主播，因外型亮眼被封「最美主播」。她2014年嫁給神旺集團小開蔡紹仁，便卸下主播光環，專心照顧2女1子，近日透過社群平台分享近照，凍齡美貌和纖細身材宛如少女。

下周將滿37歲的吳依潔，最近到信義區高檔牛排店用餐，透過社群平台PO當天美照，畫面中，吳依潔留著一頭過肩中長髮，把墨鏡掛在頭頂，臉部薄施妝容，並拿著紅氣球對著鏡頭甜笑，表示：「不管幾歲，到Lawry's吃飯就是要拿一顆氣球回家，好開心。」

此外，她穿著一件貼身橫條紋洋裝，勾勒玲瓏有緻的曲線，完全沒有產後惱人的小腹，讓網友驚呼：「螞蟻腰又出現了」、「你有在吃飯嗎？怎麼那麼瘦」、「不科學紙片人」、「好漂亮」。

近期台灣受到冷氣團影響，氣溫持續下探，尤其北部最為明顯，直到昨（19日）太陽才露面，吳依潔為此發文：「終於出太陽了，但還是爆冷～大家要保暖喔！」並曬出戴著保暖耳罩、身穿黑色皮衣的穿搭照，再度被網友誇讚：「好萌的辣媽」、「可愛」、「這樣蹲著好像國中小女生，好嬌小」。