台泥（1101）企業團旗下台灣通運20日攜手Scania Taiwan共同舉辦電動大貨卡新車發布會，宣布亞太地區第一輛電動大貨車正式在台灣掛牌啟用。台灣通運董事長辜公怡指出，未來將結合關係企業台泥儲能，為客戶規劃結合綠電以及儲能的低碳充電方案，同時搭配能源管理系統，協助企業客戶優化充電效率，攜手邁向綠色供應鏈。

成立超過五十年的台灣通運，一開始幫台泥運送水泥原料，發展至今，近年來轉型為第三方物流供應商，為客戶提供從進出口貨物承攬與報關、拆櫃理貨、倉儲與島內運輸等，提供一站式服務。

台灣通運指出，在台首創的貨卡綠色物流服務，已順利簽約首家客戶，2023年將正式上路協助企業打造綠色供應鏈。

目前許多國際級指標企業已紛紛在運輸載具上朝電動化轉型，像是亞馬遜、沃爾瑪、百事可樂、DHL等。台灣運通指出，商用大貨卡的年里程高，電動化減碳效果卓越，以台灣通運引進的26噸純電動大貨卡的減碳效果，一輛相當於20輛電動小客車，或是300輛電動機車；如果以26噸純電動大貨車和一般柴油大貨車比較，電動大貨車年減碳輛達52噸，等同於5.2公頃造林效益。

數據顯示，交通運輸碳排放占全球總碳排近四分之一，如今淨零碳排已成全球企業不可迴避的目標，而消費型產業的範疇三碳排放佔比高，達2/3以上，如果能減少價值鏈上下游產生的範疇三排放，不僅環境能永續，企業也更具競爭力，當中零碳排運輸至為關鍵。

辜公怡指出，淨零排放是全球共同目標，如果把產業鏈上下游範疇三的碳排減少，讓環境更永續，也會讓企業更有競爭力，台灣通運將結合關係企業台泥儲能，幫客戶計算路線，打造低碳充電服務。