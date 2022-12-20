以「玩轉AI、成就極致」為主軸的第二屆「2022 Intel DevCup」競賽自2022年7月15日開跑徵件後，全台共累積210組團隊報名；歷經初選，共有實作組21隊、概念組60隊，共計300多位好手得以進入決賽，他們激盪無限創意與善用OpenVINO工具，完善提案、展示成果。

經由產官學研組成的評審團全方位評選後，最終結果於今（20）日公佈，同時於瓶蓋工廠台北製造所舉行頒獎典禮，由實作組「就是智合－GAIS鑽石分級檢測機」以及概念組的「Hearing Edge－深度3D人體重建應用於助聽器選配」分別榮獲今年冠軍！

專為Edge AI專家與新手打造的「2022 Intel DevCup」競賽由英特爾主辦，同時在數位發展部數位發展署及經濟部工業局的共同指導與支持下，匯聚了台灣產官學研AI生態系共38家單位共襄盛舉。今年與去年一樣採「雙軌賽制」，不論是注重開發實作的「實作組」或著重創新構想的「概念組」，皆吸引台灣各方好手踴躍報名、競技較量，展現出台灣強大卓越的AI科技實力。

數位發展部部長唐鳳今透過影像表達支持並表示，台灣宣示2017年為AI元年，2018年起推動台灣AI行動計劃，借重人才、半導體、資通訊等各方能量，進一步在AI領域向前推進。數位發展部在今年8月27日揭牌，冀望扮演數位發展的動力並呼應台灣AI行動計畫，協助主管部會導入AI、軟體、資安等創新研發與人才支援，進一步促進各行各業的數位轉型。感謝Intel DevCup號召AI高手發揮創意，不只為我們的AI領域打下良好基礎，也打造透過數位服務來解決社會問題的環境。

英特爾公司業務行銷暨公關事業群副總裁汪佳慧表示，在全球數位化轉型的浪潮中，AI是五大科技超級力量中不可或缺的一環，英特爾樂於與AI開發者站在一起，為全球開發者不斷提供多元先進的工具與解決方案，並渴望挖掘、培育在地人才，引領AI開發浪潮，持續創新！

另外，針對「2022 Intel DevCup」競賽結果，汪佳慧表示，我們感謝數位發展部數位發展署、經濟部工業局及38家生態系夥伴支持，攜手推動這個競賽平台，也很高興藉此遇見這麼多的台灣優秀人才、看到產業的蓬勃發展，期盼未來有源源不絕的創新及動能持續注入，讓台灣成為全球AI人才育成的重要基地！

今年決賽團隊實力堅強，有來自產業、學術及研究單位，甚至有隸屬公家機關的警察執法單位，針對製造業、醫療照護、零售業、安防與智慧城市、智慧交通及其他領域提出了21項創新解決方案。

最終，評審團選出實作組的冠軍團隊為「就是智合－GAIS鑽石分級檢測機」，他們運用OpenVINO開發出提升鑽石篩選效率的檢測機，協助飾品珠寶製造業者及裸鑽批發商降低檢測成本。而今年概念組的冠軍是「Hearing Edge－深度3D人體重建應用於助聽器選配」，使用者僅須提供1張全身照，即可以邊緣AI融合深度3D人體重建進行助聽器選配，破除人、時、地的限制。

這場競賽除了兩組的冠軍首獎外，實作組和概念組也分別評選出亞軍、季軍，以及數名佳作與人氣票選。得獎團隊皆利用OpenVINO內建的預訓練模型，開發出創新AI應用，更期盼未來的商業化成果。