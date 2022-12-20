搭配園區精心裝飾的聖誕紅，成為全台唯一被聖誕樹包圍的秘境，吸引許多遊客、網美打卡朝聖。(成美園提供／吳建輝彰化傳真)

成美園邀請社福機構免費入園，安排兼具文化傳承與自然賞景的感恩之旅。(成美園提供／吳建輝彰化傳真)

聖誕節倒數，各地聖誕節氣息越來越濃，彰化成美文化園內號稱全台最美的落羽松步道，也刮起聖誕節旋風，上百棵落羽松形成的聖誕樹大道，搭配園區精心裝飾的聖誕紅，成為全台唯一被聖誕樹包圍的秘境，吸引許多遊客、網美打卡朝聖。

成美文化園特別搭配聖誕節慶，舉辦「台式感恩節」、「西式感恩節」２種公益活動，讓成美園的愛與感恩發送出去，其中「台式感恩節」詠敬謝平安，在月初吸引上千遊客朝聖，明華園的演出擠爆更是擠爆整個成美文化園區。

另外代表「西式感恩節」的部分，則由頂新和德文教基金會贊助，將在平安夜前夕，邀請社福機構免費入園，安排兼具文化傳承與自然賞景的感恩之旅。搭配全台唯一的夜遊成美，夜賞落羽松，絕美景色只在成美。

成美文化園落羽松季即日起到明年2月28日止。(成美園提供／吳建輝彰化傳真)

園方表示，成美落羽松顏色與意境會隨著時間變幻，11-12月是蒼翠空靈的綠色，與聖誕節搭配，1-2月逐漸轉成金黃色、紅褐色，則是與春節活動做串聯，園區也會搭配落羽松顏色去做主題搭配。

園區強調，未來成美園將搭配不同的季節性花卉，結合園區內播夢種子、花好月圓等大型裝置藝術，讓到訪遊客四季皆有不同體驗。成美文化園落羽松季即日起到明年2月28日止。