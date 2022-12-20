台北市力行國小昨發生營養午餐業者出現疏失，誤將過期湯品提供給學生，導致2名學生誤食，台北市政府教育局已與衛生局於20日早上到場稽查，並緊急召開午餐供應委員會，明起該廠商暫停供餐2周，並共記點13點、罰款2萬6000元。

教育局說明，針對本次送餐流程與人員疏失，廠商須提出食品安全衛生及送餐SOP改善報告與督察措施，經午餐供應委員會再次審核通過後，始能恢復供餐。若未改善，將視為重大違失予以終止合約，決不寬待。

對於稽查結果，北市衛生局食藥科科長陳怡婷受訪說明，由於相關資料仍在整理中，目前無法說明業者處理流程是否有違法。

陳怡婷指出，原則上，衛生局會在1周內彙整調查資料、約談業者，並參考力行國小提供紀錄，決定該如何處分。若確定業者不法，會先就提供餿水湯部分，依《食安法》第15條開罰新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰，並要求廠商依照食品良好衛生規範準則（GHP）規範限期改善，未改善將依《食安法》第8條開罰新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

除力行國小爆出食安問題，台北市議員王欣儀指出，溪口國小家長陳情學校在11月底及12月初接連發生勺類用具螺絲釘子，以及長達23公分尼龍細繩掉落菜中等，雖然校方立即請廠商更換新品，並啟動異物通報機制，但卻從輕處理，讓家長質疑容忍廠商。

教育局回應，事發當日該校已立即責成午餐廠商到校調查，督請廠商針對廚房進行全面檢查器具並更換新品，並由午餐供應委員會決議針對廠商疏失分別記點5點及1點，併同罰款共1萬2000元，且聲明若2個月內再發生異物情形，將視為情節重大裁罰處理，另該校亦將調整午餐食材處理製程與加強實體監廚。

教育局強調，食安為校園午餐最重要的一環，將以最嚴謹方式要求廠商落實校園午餐供膳各環節流程，確保學生用餐安全，並持續督請學校確實善盡供餐管理責任，以確保午餐品質安全。教育局亦於今日再次發函向各校重申食品安全把關重要性，請學校確實落實供餐標準作業流程，並監督供餐廠商確實依規定辦理。