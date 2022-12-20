陽帆女兒安吉（Angie）近日推出新單曲〈Unloving U〉。24歲的她外型甜美，熱愛音樂創作、歌唱，更得到A-Lin、OZI、炎亞綸、陳芳語等音樂人推薦，A-Lin形容：「她的聲音有一種魅力，她的音樂可以給你很多力量。」OZI大讚：「非常值得期待的女歌手，整體創作可以感覺到她是一個非常carefree（瀟灑）的女生。」她的父母日前則在社群熱情轉發、應援，十分疼女。

她日前拍攝新歌MV，導演事前打造移動式車房，拍攝時她像個小女孩般開心看著窗外台北街頭的風景，「這個房間好酷，我好喜歡，每一次拍到的窗外風景都是不一樣的，真的很像在做夢」，並提到，當時想起創作〈Unloving U〉是正學習放下一段感情的過程，體悟到愛自己的重要性，即使一個人也可以心情很平靜。

安吉近來推出新歌，日前拍攝MV，打造亮眼造型。（索尼音樂提供）

她小時候曾學過古典音樂，因喜歡舞台演出，近年開始逐漸在網路上自學自彈自唱，今年受邀參與實境秀《為你唱情歌》，分享〈Unloving U〉是疫情期間寫下的歌，唱出在隔離的日子，與愛人、家人及好友聚少離多的煎熬中，找到放下偏愛的堅持，希望可以透過歌曲替孤單寂寞冷的人們發聲，練習不愛一個人，擁有不愛的力量，好好愛自己。