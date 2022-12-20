民進黨九合一選舉慘敗，黨內檢討聲浪不斷，前立委、立委蔡易餘父親蔡啟芳在臉書開炮，要蔡英文總統當太上皇「每天遊山玩水即可」，今日受訪指出，政治只有一項，就是要讓百姓跟選民感受到熱情，選票就出來了，並砲轟黨內檢討沒人敢說。今蔡易餘疑因不斷被媒體追問，在臉書PO出自拍影片，還原父親意思，還點名黨內三大戰犯！

蔡易餘說，因今天媒體持續關心他爸的臉書貼文，讓他覺得還是做出澄清，指民進黨這次選得這麼差，全台灣都很失望，民進黨應好好檢討，不過目前的檢討都沒到位，所以他爸認為檢討就要檢討到入骨。

蔡易餘說，他爸蔡啟芳認為，這次選成這樣，第一戰犯就是總召柯建銘，不該打一直打，讓大家對民進黨很「厭棄」，第二個就是林智堅，論文的事應好好處理、好好講，卻要硬坳，全黨還要替他背書，全黨一起陪葬。

蔡易餘還說，蔡啟芳指第三戰犯就是蔡易餘，做到中常委，該講的事情都不敢講，全黨變一言堂，指他想爸爸的意思就是民進黨要好好檢討，把該講的事講一講，不要在那裡遮遮掩掩，這是會讓人民看不起。