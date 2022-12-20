最壞時間已過，烘焙原料大廠南僑（1702）11月營收18.5億元，年增11.2％，也比10月成長7.5％，創今年單月營收新高，南僑20日公告11月自結稅後純益2,637萬元，較去年同期大幅縮水60.3％，但從10月的低點強彈115％，換算單月每股純益0.11元。

隨高價原料庫存消化接近尾聲，南僑11月成本壓力稍微紓解，不過大陸疫情增溫，對大陸銷售造成影響。多空因素交雜，南僑11月獲利小幅回升，12月隨年節採購旺季提前發酵，預期營運可望出現較明顯的增長。

累積南僑今年前11月營收185.46億元，年增率4.1％，守住正成長；自結稅後純益4.85億元，較去年同期衰退48.1％，換算每股純益1.96元。

南僑今年營運一直深受小麥、棕櫚油等主要原料價格飆漲影響，面臨沉重成本壓力，不過小麥、棕櫚油價格第二季底出現一波回檔，經過幾個月的高價庫存調節，如今庫存消化已接近告一段落，南僑可以開始享受到原料價格下降的好處，成本將逐漸紓壓，幫助獲利改善。

至於需求端，明年農曆年比較早，落在1月中，年前的採購旺季會從今年底提前發酵，有利12月銷售增溫。不過最近大陸官方改變防疫作戰策略，開始逐漸鬆綁管制，造成短線疫情升溫，確診人數暴增，恐對南僑旺季業績帶來影響，成為一大變數。

根據台灣經驗，疫情管制鬆綁大約需要至少2至3個月才能控制住，會先攀登高峰，之後再回穩，因此對於南僑大陸業績而言將是「短空長多」。

南僑在上海Ａ股掛牌的大陸子公司南僑食品集團（上海），今天也同步公告11月歸屬母公司淨利為人民幣566.27萬元（約新台幣2,491萬元），從10月的低點強彈56.8％，但較去年同期大幅縮水79.1％。

公司說明，11月營運較去年同期衰退，主要因為大陸部分區域銷售仍受疫情影響，不過毛利率比起10月已見改善。