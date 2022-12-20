引領革命創新，為全球企業打造一個全新的商業生態系統獲肯定，遠東新世紀在由亞洲企業商會所舉辦的國際創新獎(International Innovation Awards,IIA) ，參加「產品創新」獎項的角逐，以聚酯化學法回收再生技術與回收工業廢氣再製聚酯低碳纖維兩項創新技術獲頒國際創新獎。

遠東新董事長徐旭東16日於泰國曼谷親自出席領獎時表示，研發創新是企業推動永續發展最重要的工作之一，遠東新在2001年成立專責的研發單位，透過百餘位專業研發人員的努力，迄今獲得約900項的專利核准。公司每年要召開兩次全公司的研發專題會議，讓研發部門與事業部門充份溝通，共同為公司打造下一代的永續產品。

國際創新獎為亞太地區最大非政府組織-亞洲企業商會所舉辦，目的在引領革命創新，表揚全球最出色的創新實踐，為全球企業打造一個全新的商業生態系統。獎項類別共有：產品創新、服務與解決方案、組織與企業文化等三類，今年超過160項作品參賽，參賽者涵蓋30個國家，24個行業。

遠東新指出，聚酯化學法回收再生技術是結合一連串專業的化工流程，可以將成分複雜的聚酯廢棄物有效回收(尤其是廢棄二手衣)，還原為生產聚酯的原料：對苯二甲酸。

目前這項嶄新的技術已經取得台灣、美國與澳洲等多國發明專利，且分別於2020、2021年獲得台灣環保署『循環經濟績優企業遴選』最高等級績優二星級獎項、台灣第十八屆國家新創獎肯定。

遠東新指出，此項成果已獲得國際飲料品牌大廠日本公司採用，成為世界第一個推進商業化使用含有聚酯化學回收原料之聚酯飲料瓶。遠東新目前積極與各大國際品牌商合作開發及推廣下游的應用，以循環經濟達成聚酯產業的永續發展，成為全球綠色供應鏈不可或缺的一環。

另一項獲獎技術是以回收工業廢氣再製聚酯低碳纖維，遠東新指出，與美國企業合作，透過回收鋼鐵廠排出的廢氣，經由特殊微生物發酵技術的生物法產製乙醇及乙二醇，遠東新再將其聚合成聚酯，產出與一般聚酯相同性能及品質的Bio3-PET產品。這種技術製成的聚酯也可以完全進入現有廢棄聚酯的回收體系。

遠東新在2021年進一步挑戰更細紗線的紡織用纖維規格，經多次生產、紡織和染色的製程測試，終於完成全球第一批由工業廢氣所製成的回收聚酯紗，與國際運動服飾品牌共同發表全球第一件使用工業廢氣製成的瑜珈衣物。這項新技術將為全球碳捕捉後的運用開啟一扇廣大的應用領域，協助全球達成2050年淨零碳排的目標。