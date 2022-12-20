我國食品因未完成註冊遭大陸禁止輸入，衛福部、經濟部、農委會日前刊登廣告反制，指控大陸刻意對我歧視，將註冊期限提前一年，結果反遭知名農業粉專打臉。對此衛福部長薛瑞元表示，我方早在6月30日以前就把該送的資料送過去，經陸方審核後有的有過有的沒過，根本是天威難測，並指這就是認知作戰，每當陸方做一個動作，就會有媒體、網路開始對政府進行攻擊。

衛福部、經濟部、農委會上周三以廣告進行反制，指控大陸對我國的食品註冊申請期限，硬是比美國、日本提早一年，其他國家都是至2023年6月30日截止，唯獨我國要在今年6月30日收單。

但知名農業粉專Lin Bay好油卻抓包，在該廣告的內文中可看到，陸方要求的是針對輸出大陸的產品，不得含有日本10縣市的原料，期限至6月30日為止，根本沒提到對我的產品註冊期限，實際上是歧視日本而非台灣。

薛瑞元回應，該廣告中僅揭露一部分的大陸函文，上面提到的日本10縣市原料為另一件事，在同一份文件中還是有要求台灣要在6月30日前完成申請，他們就是將台灣的申請期限，刻意提早一年。

薛瑞元指出，早在今年6月30日以前，食藥署就協助廠商把該送的資料都送過去，只是經陸方審核有的沒過有的有過，但我方後續詢問未通過的原因，大陸也未明確告知，根本是天威難測。

食藥署公布我方與大陸的通聯紀錄。（食藥署提供）

食藥署證實，陸方確實要求我國應於2022年6月30日前，將已獲大陸註冊企業的相關材料補全，並以書面方式提交陸方。（食藥署提供）

薛瑞元認為，現在的狀況就是標準的認知作戰，每當大陸做出一個動作，就會有媒體、網路開始進行攻擊，攻擊對象都是政府，一開始被禁產品曝光後，媒體就開始攻擊政府無作為，但我們持續將事情完整說明，也都有協助業者去作登記，接下來則是從中間找到一些扭曲的事實做進一步攻擊，完全是有序列性的攻擊手段。

食藥署晚間也透過新聞稿澄清，並公布我方與大陸的通聯紀錄，證實陸方確實要求我應於2022年6月30日前將已獲大陸註冊企業的相關材料補全並以書面方式提交陸方。