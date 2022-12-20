許多人都對於公務員的鐵飯碗很嚮往，努力準備高普考希望能夠進入公職窄門。不過一位今年高考中榜的女網友表示，「公務員不是你想像的公務員」，感嘆自己選到的單位待遇很差，不像公務體系外傳的有多爽，「錢少事多離家又遠」，貼文一出引發網友熱議。

原PO在Dcard發文指出，外面常說公務員多爽，讓她很想說大吼到底是哪裡的迷思，現在的公務員已不像過去，「錢少事多離家又遠」。原PO進一步說明，像是她分發到單位後沒有前輩進行交接，還沒有頭緒就被丟了一大堆業務，每天面對龐大業務的工作壓力，只能一直加班一直加班。

原PO坦言，雖然她也曾想過是否要離職，但又不甘心努力考上只能得到這種結果，所以還在單位上繼續苦撐。原PO感嘆，國家打著友善生養政策，卻沒有照顧好自己的員工，「這種環境怎麼生、如何養？每天加班的生活是要怎麼結婚生養？」

對此，許多任職於公務部門的內行人紛紛回應，「勞逸不均很嚴重，先辛苦一段時間等業務熟悉會好一點點，辛苦妳了，幫妳加油唷」、「來到很差的單位，偏偏主管不覺得很差，那就是痛苦的開始，能站在新人立場思考的長官不多見，友善職場有時只是空話而已，不要過度勉強自己，萬一身體出問題了，那才得不償失」、「我也曾經跟您有同樣的經歷，先說辛苦了，國家要多善待公務員，不然連自己的員工的工作環境都不想改進，談何解決經濟及少子化問題？」、「只有體會過才懂，還是很多人嘴臭」、「別懷疑，全國最大慣老闆就是中華民國政府」。