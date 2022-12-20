去年4月中華郵政董事長吳宏謀率領幹部與國賓影城、營造公司代表，聯合焚香祝禱祈求工程順利圓滿，如期如質完工。(本報資料照片)

彰化市光復郵局2019年風光與國賓影城簽約開工，原預計明年3月完工，如今確定吹了，最近有民眾發現工程停擺許久，寫信詢問中華郵政，得到「國賓影城因營業規劃考量已終止租約」的答案，讓網友相當震驚分享到PTT上，引發網友熱議。

彰化市光復路郵局位在彰化黃金地段，距離火車站步行只要5分鐘，1966年落成至今因建築老舊，郵政業務早已搬遷，2019公告招標「彰化光復路郵局新建工程」，規畫原址建造地上6樓、地下3樓的複合式商業大樓，1樓維持郵政業務空間，並引進健身房、國賓影城等，讓市民相當期待。

中華郵政回覆信件表示，「彰化光復路郵局與國賓影城股份有限公司改建合作案，因國賓影城公司另有營業規劃考量已終止租約，本公司刻正辦理調整建築規劃中，爰暫停相關工程作業，後續仍將持續進行本案基地改建計畫，並綜合考量區域發展及市場、商業活動變化，將空間使用作最適當的規劃。」

而彰化光復郵局則表示，國賓影城確實提出解約，因為當初建物設計是配合國賓影城所建造，因此必須暫時停工，目前初步規劃會持續興建，只是用途與設計等方向必須重新討論，不過依目前狀況，確定明年無法如期完工。