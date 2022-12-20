今年想來個不一樣的聖誕節嗎？震大金鬱金香酒店將推出令人期待的歐洲耶誕海陸美食之戀，及跨年狂歡派對特製烤火雞。（震大金鬱金香酒店提供）

今年想來個不一樣的聖誕節嗎？震大金鬱金香酒店將推出令人期待的歐洲耶誕海陸美食之戀，及跨年狂歡派對特製烤火雞。（震大金鬱金香酒店提供）

12月是充滿節慶歡樂的氛圍！今年想來個不一樣的聖誕節嗎？台中震大金鬱金香酒店，將推出令人期待的歐洲耶誕美食之戀及中港海線最震跨年狂歡派對，Live音樂震很大，用熱情音樂上陣迎賓，準備好一起來狂歡倒數，一起慶祝2023新一年的到來。

震大金鬱金香酒店指出，位於一樓的「禾憶餐酒館Hoi Bistro ＆ Bar」主打摩登歐亞創意料理，為搶攻節慶商機，12月接續推出精采的聖誕自助饗宴及跨年狂歡派對。12月24-25日耶誕節晚餐期間，推出「歐亞繽紛聖誕海陸自助饗宴」，成人每位980元＋10％無限享用；當月壽星2至10人同行再享88折優惠。

除時令盛產豐收的農特產，主廚端出不少歐洲傳統聖誕節慶應景佳餚，繽紛的菜色包含低溫慢烤切牛排及火腿、特製烤火雞、梧棲海鮮吧與位上生魚片等數十道歐亞海陸料理；甜點包含樹幹蛋糕，還有Haagen Daz冰淇淋，餐後應景再來杯德國香料溫紅酒當一個完美的Ending。

溫馨聖誕自助饗宴，還有「香烤火雞」加碼上桌！火雞是歐洲聖誕大餐必點的首選，主廚以「在地生產、在地消費」的優勢，選用台灣在地火雞肉，經由主廚秘製香料醃漬、低溫慢烤5小時，肉質鮮嫩多汁甜美，應景菜色無限放題。

耶誕節甜點不可少，自助吧檯推出多款耶誕限定甜點，包含樹幹蛋糕。除現場享用外，也可選購「聖誕草莓球」，主廚以當季草莓為主題限定推出，將草莓做成聖誕雪人鑲在白色奶油雪花裏，可愛模樣讓人捨不得一口咬下。

12月24-25日下午3時於禾憶餐酒館，還有好玩有趣的聖誕薑餅屋DIY，動動手發揮你的想像力，自己組裝屬於自己的妙趣薑餅屋限額15組，每組500元，房客享450元優惠。