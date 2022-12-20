金管會於12月20日舉行「辦理中小企業放款績優銀行」表揚典禮，第一銀行勇奪金管會頒發十座獎項，由金管會主委黃天牧授獎，第一銀行總經理李嘉祥代表領獎。一銀長期配合政府政策，協助國內企業成長茁壯，積極參與社會公益事務，履行企業社會責任，備受主管機關及企業肯定。

一銀獲金管會頒發十座獎項包括「辦理中小企業放款-優等銀行」、「均衡區域發展特別獎銀行」、「電子商務產業融資特別獎銀行」、「系統、整廠及工程產業輸出聯貸平台-績優銀行」、「辦理新創重點產業放款-優等銀行」、「個別產業-亞洲矽谷產業特別獎」、「個別產業-國防產業特別獎」、「個別產業-循環經濟產業特別獎」、「金融服務業公平待客原則表現優良銀行」及「走入校園與社區辦理金融知識宣導活動熱心參與獎」。

中小企業是台灣經濟發展及創造就業的重要基磐，一銀對於中小企業融資與輔導向來不遺餘力，已連續12年蟬聯「中小企業放款」市占第一殊榮，並致力於小型及新創企業之融資，積極落實普惠金融，一銀團隊秉持「就在你左右」的經營理念，為當地經濟發展貢獻心力，落實在地化關懷企業，協助國內企業成長茁壯，讓中小企業得以穩固經營基礎提升競爭力，成為其發展茁壯的金融後盾。

為提高金融服務的可及性及便利性，一銀積極掌握全球經濟脈動，提供便利的線上金融服務及多元金流管道，以服務全球客群，隨著電子商務發展逐漸成熟，網路購物已成為當下企業與民眾主要的消費模式之一，一銀提供一站式金流整合與自動化對帳付款服務，協助企業實踐財務數位轉型，提升企業營運效率，未來將持續拓展數位支付創新與協助產業轉型升級。

此外，一銀協助企業海外投資，拓展海外布局，擴展國際版圖，積極參與系統、整廠及工程產業輸出授信業務，在提升企業國際金融市場的競爭力，績效卓著；並積極推動新創重點五加二產業發展政策，推出「新創重點產業優惠貸款」，提供新創重點產業研發展業所需資金，與企業建立長期夥伴關係。

一銀落實銀行公平待客原則，針對高齡、身障、偏鄉等族群強化金融友善服務環境，設置高齡族群樂齡服務專線之保護與服務、無障礙數位服務、身心障礙者設有分行無障礙ATM、無障礙坡道及無障礙服務櫃檯設施、金融剝削防範機制等脆弱金融消費者保護措施，重視消費者申訴保障及顧客回饋，以積極具體作為提升客戶滿意度，提供貼心溫暖的金融服務。

一銀秉持「在地經營 在地關懷」積極回饋社會，透過188間營業據點組成志工服務隊，除探訪育幼院、弱勢家庭、也走入各地校園及社區，辦理金融知識宣導活動，透過一銀志工分享金融專業知識，協助消費者建立正確的消費金融及理財、理債觀念，縮小城鄉資訊差異，2021年共舉辦51場次金融知識宣導活動，逾6,000人次因此受益，獲選「走入校園與社區辦理金融知識宣導活動熱心參與獎」實至名歸。

未來，一銀將持續支持企業創新及升級轉型，並配合政府扶持中小企業健全發展政策，落實普惠金融，提供更多元、更周全的金融服務，為客戶創造更高的價值、提升企業競爭力，共同邁向永續經營，成為企業首選最信賴的銀行。