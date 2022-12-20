泰山（1218）突襲式出售全家（5903）股權，過程是否有瑕疵市場備受爭議，證交所董事長林修銘20日不願針對個案評論，但他放重話，違反公司治理的上市公司，必須對投資人負責，公司治理是一條沒有模糊地帶的線。

泰山12月5日以鉅額逐筆交易處分全家近二成股權，由國泰金大股東萬寶開發取得，引發金管會關注是否違反「產經分離」。更引發泰金股價跌不休，12月來到20日止，股價跌28.83％。

林修銘20日出席證交所「資本市場ESG生態系- ESG人才培育啟動儀式」，會後在媒體追問泰山出售全家股票案，是否砥觸公司治理，對此，林修銘不願對個案評論。

但他強力表態證交所對公司治理嚴格把關的政策態度。林修銘指出，證交所對於上市公司的公司治理、內控有一定的準則，證交所向來以謹慎、嚴肅的態度看待，若有公司違反內控規定，會從投資人的角度思考。據悉，近來證交所針對如興及國喬等上市公司違反內控，已祭出重罰。

林修銘多次強調，證交所希望上市櫃公司都遵從公司治理制度、法規，並會徹底了解上市公司是否遵守，同時，最後也不忘呼籲大家對台灣的資本市場要有信心。