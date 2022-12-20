宋慧喬在《黑暗榮耀》中化身復仇女王。（Netflix提供）

宋慧喬主演Netflix新劇《黑暗榮耀》今（20日）舉辦記者會，劇中化身復仇女王，她透露是自己一直想拍的題材，很開心終於遇到這樣的作品，雖然角色難度不小，不過演得很開心，比起被害者的可憐模樣，更希望展現出堅強的樣子，但不忘透露，出道26年首次被狠甩耳光，當時一度被打傻到想不起下句台詞，林知衍則解釋當初拍攝該場面時也相當苦惱，但因為導演說「就真正用力地打一次」，於是她就豁出去，被主持人稱讚一定會成為經典場面。

該劇也是宋慧喬二度合作《太陽的後裔》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》金牌編劇金銀淑， 2人都是首次挑戰復仇劇，金銀淑盛讚宋慧喬的角色還原度高達121％，比導演評的120％還要再多加1％，接著表示在看未剪接版本時就忍不住起雞皮疙瘩、瞠目結舌，發現原來宋慧喬也會有這樣的表情、聲音和腳步，跟自己私下的她完全不同，可見她的投入程度，讓金銀淑忍不住表示絕對不能與宋慧喬結怨，之後每當她打電話給自己時，都一定會在電話響2聲內接起來，笑稱大家看過本劇之後就會明白了。

而男主角李到晛當被問到平日是否會跟愛犬「秋天」練習角色時，他忍不住回頭看著宋慧喬尷尬答「偶爾」，又慌張表示「因為我一個人住」，並回頭道歉，宋慧喬也笑著揮手表示沒關係，李到晛依舊緊張地解釋：「宋慧喬前輩是不可替代的演員，我只好對著自己的狗狗說『秋天啊，我們來演對手戲』。」再度驚慌地對宋慧喬說：「對不起，姐姐！」崩潰低頭懺悔，讓記者會笑聲不斷。

《黑暗榮耀》描述夢想成為建築師的文同珢（宋慧喬飾）在高中時期因被朴涎鎭（林知衍飾）、全宰寯（朴成焄飾）等人霸凌而主動退學，數年後朴涎鎭當上主播，還與小開河度領（鄭星一飾）風光結婚生子，但就在孩子上小學後，蟄伏多年的文同珢現身該校擔任孩子的班導師，並在朱如炡（李到晛飾）、姜賢南（廉惠蘭飾）的協助下，開始對當年的霸凌者朴涎鎭等人進行徹底狠心報復的邪惡悲傷故事。

金銀淑提到自己也是家長，本來擔心女兒會因自己而受到不必要的關注，更擔心會不會產生其他誤會，不過因為明年將升高二的女兒曾問了一句「媽媽覺得我打死人會更心痛？還是覺得被打得死去活來更心痛呢？」讓她不禁思考受害者們的共同點就是比起實際的補償，其實最想要的還是加害者們真誠的道歉，而這道歉的意義是讓被害者們找回原本的尊嚴和名譽，唯有道歉才能讓這些事情回到原點，因此讓自己有了動力寫出第一部復仇劇並取名為《黑暗榮耀》，笑稱自己習慣寫浪漫劇，男女主角都太好看了，原本寫著寫著劇中就會出現飄灑櫻花的場景，幸虧安吉鎬導演的提醒才讓自己投入在復仇劇的創作中，與演員的角色保持距離。

《黑暗榮耀》第1部共8集，將於下周五（30日）下午4點在Netflix全球190國登場，第2部預計於明年3月上線。

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