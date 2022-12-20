台北一名22歲男子前年在網路認識當時13歲的少女小芳（化名），先是帶對方到公廁內嘿咻，之後又趁對方在醫院時，到病房內再次發生關係，小芳父親事後得知報警提告；法官認為少女未遭強迫，且男子具悔意已達和解，依2項對未滿14歲女子性交罪判2年徒刑、緩刑5年，須提供200小時義務勞務。

判決書指出，男子在前年透過網路交友管道結識民國96年生的小芳，明知當時小芳未滿14歲，竟在當年６月帶對方到新北市某公共廁所內性交一次，隔年1、2月間更在新店某醫院病房內再次性交。

法官認為考量男子於案發時為22歲，年輕氣盛，且2人是在網路交友平台認識交往，相較於以利誘或主動四處尋找少女性交行的相比，惡性及犯罪情節較輕，男子犯後坦承罪行，兩方調解賠償已成立，小芳也表示不願追究本案，法官認為即使以法定最低度刑，仍然太過嚴苛，依刑法第59條酌減其刑。

法官參酌男子高職畢業後現從事蔬果批發、未婚無子女、需分擔妹妹生活費、學雜費，依對未滿14歲女子為性交，共2罪，各處有期徒刑1年8月，合併為2年、緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並且須提供200小時義務勞務，和參加法治教育5場。