屁孩（左）跟林子熙出席宣傳活動，分享拍攝幕後花絮。（陳俊吉攝）

由葉天倫執導的賀歲新片《詐團圓》，20日發布正式海報及預告片，演員隋棠、邰智源、林子熙及屁孩（林政融）出席宣傳，隋棠分享這次跟前輩邰智源合作，學了很多演戲的撇步，但也有很多笑場瞬間，像有場戲她要為設套騙局提前準備，叫邰智源負責混淆視聽，「但每次導演一喊Action，我就會說成混水摸魚、混吃等死。」

隋棠為了這句台詞狂吃螺絲、NG，讓邰智源笑說她應是講出真心話，不過林子熙補充，其實在片場大部分的時間邰智源都是板著臉，猜對方應該是在思考怎麼配合導演的指令演出。屁孩則說自己是隋棠的大粉絲、真愛粉，「以前隋棠上綜藝節目、當模特兒的時候就很喜歡。」

另男主角陳昊森在片中演出隋棠的兒子，戲外他是超級大暖男，隋棠說因為自己的角色為了詐欺，有很多套百變服裝，其中一套是自己挺喜歡的旗袍，但每次要拆迷你麥克風的時候，都必須撩起旗袍，陳昊森注意到後，會很紳士的站過去幫忙遮擋一下。另一次是電影開鏡拜拜時，因隋棠憶起跟豬哥亮合作的過往，忍不住滴了兩滴淚，站在自己身後的陳昊森竟能察覺，迅速遞上衛生紙。

電影因為遇上疫情，前前後後拍了兩年，幾度停拍又重新啟動，林子熙也從懷孕拍到小孩出生然後滿周歲，笑說自己超擔心身材不連戲遭換角，同時也非常羨慕生了3胎的隋棠，身材依舊保持得宜，還大誇對方：「骨盆這麼小！」至於《詐團圓》同檔對打另一部賀歲片《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》，邰智源說兩部片上映相差一周，兩邊應能互旺而不是打對台。