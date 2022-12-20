法務部行政執行署為貫徹交通正義、配合政府「酒駕零容忍」政策，強力執行酒駕裁罰案件，指示全國13分署自20日起執行全國強力執行專案，光今天一天就查封土地370筆、建物64間、限制出境18人、執行件數1495件，執行金額2842萬6071元，成效顯著。

行政執行署表示，適逢歲末春節期間，民眾尾牙聚會、餐敘，酒後駕車機率增高，為展現政府打擊酒駕之決心，集中執行火力，全國13分署自今年12月20日起至明年1月11日止，展開新一波強力執行酒駕罰鍰案件專案。

尤其對欠繳總額20萬元以上之酒駕或拒絕酒測累犯的民眾，因其嚴重漠視法紀，危害民眾身體及財產之安全甚鉅，列為優先強力執行對象，以彰顯法紀，落實公權力。

專案執行期間各地分署均積極運用查扣存款、薪資、汽機車等財產，及查封不動產、限制出境、聲請拘提、管收等強制執行手段，並派出多組人馬現場強力執行，期望遏止酒駕事件發生，確保用路人安全。

執行署表示，今日全國同步共出動執行人員809人次，總計查封土地370筆、建物64間、汽車4部、機車1輛，其他動產或股票28件、限制出境18人、有效執行件數1495件，有效執行金額2842萬6071元。

執行署表示，執行署自2011年11月15日推動「交通違規裁罰案件（含酒駕裁罰)」專案執行，另今年1月5日起，啓動第2波酒駕專案執行，加上今天起的全國第3波同步執行，累計有效執行件數1萬2497件，有效執行金額3億998萬5060元（包括全部繳清、分期繳納、查封財產等）。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！