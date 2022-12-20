最適合貓奴相約過耶誕節的完美聖地就在淡水海關碼頭，新北市立淡水古蹟博物館將於24、25日在淡水海關碼頭推出「喵的市集音樂會」，一連兩天的河岸喵喵市集邀請30攤各式各樣的貓咪主題攤位，包括手作貓零食、貓咪造形燈飾、浪浪公益計畫及寵物溝通等，讓貓奴們度過充滿貓的泡泡耶誕節。

除了「喵的市集音樂會」，24日還特別邀請親子界五月天「謝欣芷x愛唱歌Happy Singing」、雲飛揚魔術秀、跳跳小丑氣球秀、鄭湧蒼扯鈴秀前來演出，是遛小孩的最佳選擇；25日則由淡水區學校管樂團聯合演奏貓咪相關主題曲，樂團成員由正德國中、淡江高中、淡水國小、新興國小、天生國小、竹圍國小等學生組成，另外還有四季紅薩克團、中華民國新弦愛樂協會及福容大飯店漁人碼頭Nite Birds贊助演唱，歡迎大家一起來度過週末佳節。

淡古館長黃麗鈴表示，今年的品牌活動「光映淡水」非常特別，搭配淡水五虎崗的地形特色，再加上虎年尾聲，把概念轉化為大家喜歡的貓咪，透過動物友善的角度切入，使得文化資產更容易親近。目前淡水海關碼頭有巨型貓咪裝置藝術、主題展覽及河岸光廊，活動開跑首週末就有上萬人次前來朝聖，非常熱門。

「光映淡水－喵的光波」分為「喵的古蹟隱身術」、「喵的市集音樂會」及「喵的水陸空派對」三大主題，在淡水海關碼頭規劃裝置藝術、主題展覽、河岸光廊、市集、親子派對、音樂會、煙火遊輪、老王樂隊、溫蒂漫步、好樂團、DIY工作坊，豐富多元的活動陸續在明年1月2日前每週末登場。