金門縣的烏坵鄉對外交通全靠船隻接駁運補，民眾期盼政府能協助解決島上的交通問題。(圖／讀者提供)

金門縣的烏坵鄉素有「離島中的離島」之稱，對外交通全靠船隻接駁運補，但近來因東北季風肆虐、風浪過大，往來船運已中斷近1個月，今（20）日有島上居民爆料，再無船班，烏坵鄉恐將面臨食物短缺、藥物用罄的危機，民眾期盼政府能協助解決島上的交通問題，以保障基本的生活條件。

有民眾指出，烏坵鄉自11／26投票日下午過後，就因為海上風浪過大，不符合軍租輪「金門快輪」適航標準，迄今都一直沒有船班通航，對外交通中斷，返鄉投票欲返臺之民眾及休假官兵均無船可搭，已滯留烏坵達20天以上，行程大亂。

據了解，12／7當日風浪趨緩，高金貨輪有即時搶運物資1批上島，當中包含軍民食材及少量民生物資，但整體物資仍不足，目前也傳出島上有部分高血壓、糖尿病患用藥，因無船運補，將面臨無藥可用的危機，甚至還傳出有居民開始吃過期的泡麵度日，生活陷入困境。

烏坵鄉代表會副主席陳興德表示，目前有20多位民眾在11／26投完票後就一直受困島上，加上島上排休的官兵與警察等近百人，都在等待船班返臺。根據氣象指出，明（21）日的風浪就會趨緩，會有接駁船班靠岸，有望終結「封島」窘境。

陳興德感慨的說， 自從戰地政務解除後，金、馬、澎對外交通陸續有民航機、大型客輪進駐，唯獨烏坵在卸下戰地政務後，卻換來軍事戒嚴的「要塞地帶堡壘法」，對外交通也由本10天1航的軍艦運補，換成15天才1班船的小型軍租船，民眾無不期盼政府能徹底協助解決島上的交通問題，帶給島民一線生機。