買到這款雞排究竟是老闆整人？還是顧客溝通有問題？一名網友表示，朋友買了一塊雞排，請老闆加「大辣」，最後拿到的雞排卻讓她超傻眼，直呼「這種東西要怎麼吃」，不過貼文一出，有許多人逆風回應，認為是顧客點餐時沒有溝通清楚，還有人看了照片後狂求店址，笑說「買到賺到」。

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文抱怨，日前朋友幫她買了一塊雞排，並向店家要求要「大辣」，沒想到店家居然像是不用錢一樣，辣粉給好給滿，從原PO分享的照片可見，雞排上沾滿厚厚的粉末，倒在盤子上的辣粉多到像是一個小沙丘。

女網友要求雞排要加「大辣」，老闆不惜成本狂灑辣粉。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

「這種東西要怎麼吃？咬下去都是粉！」原PO衣拿到雞排就覺得火大，馬上打電話質問店家，不料卻被回應「這就是我們的大辣」，讓原PO再次爆氣，怒喊：「態度真的有夠差，是在整客人吧！」

貼文曝光後，引來近7千網友朝聖，紛紛留言，「這種事看太多了！有些客人就是自己不講清楚」、「好划算，買辣粉還送雞排」、「吃不起大辣還在那邊裝什麼猛？怎麼不說你很奧客」、「拿到這片真的賺到，粉還可以裝起來另外用」、「放太少你是不是要說大辣給太少？」、「請公布店家，這個買到卯死XD」。