被封為「國光女神」的女星梁云菲（Nana），外型亮麗、身材火辣，時常曬出性感照片，直率的個性吸引不少粉絲，她是金剛（李信樵）的前女友，感情方面總是愛得轟轟烈烈，前陣子大方認愛漢堡店老闆，近日她曬出高清入浴照，火辣大尺度讓網友看到噴鼻血。

梁云菲今（20日）在Instagram發文，「淚水是，人類所能製造，最小的，海洋」，她接著表示「內文第二則搏命本色演出、我的男友就是那種別人的男朋友」，言語間不乏對男友的驕傲。第一張圖梁云菲躺在浴缸中，她的頭髮泡在水中，加上迷濛眼神宛如一條美人魚，一向大膽的她選擇全裸入鏡，雖然身體泡在水中，卻能清楚看到凹凸有致的火辣曲線，她雙手捧著雪乳，遮住兩點避免走光，渾圓曲線一覽無遺。

梁云菲身材火辣，作風也相當大膽。（圖／nanaliangbadgal Instagram）

梁云菲男友以超高難度姿勢拍攝。（圖／nanaliangbadgal Instagram）

同時她也曬出拍攝花絮，影片中男友像蜘蛛人飛簷走壁，一腳站在牆上，另一腳則踩在另一面牆上，超高難度的動作宛如搏命演出。貼文一曝光立刻引來1.5萬人按讚，網友紛紛留言：「為你賣命的攝影師」、「好辣，這男友100分」、「沒錯就是別人會羨慕的那種男友」、「第二則遠比第一則精彩刺激」、「男友拍攝技術高超」、「美照後面都有一個強大攝影師」、「照片根本不是重點，重點是蜘蛛人」，不過有人勸梁云菲別拍這種大尺度照片，更提出問題如果分手怎麼辦，梁云菲則瀟灑回應「呃，我真的無所謂，而且你也想太遠了吧？好好活在當下不是很好」，男友張旂銨也解答「我是用她的相機拍的喔~」。