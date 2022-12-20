中共國務院聯防聯控機制在新聞發布會上指出，目前Omicron毒株感染後死亡的主要原因還是基礎病，真正直接死於新冠病毒感染導致的呼吸衰竭很少。如日感染者非死於肺炎或呼吸衰竭，將不歸類為新冠病毒感染導致的死亡。新冠患者因其他基礎疾病如心腦血管疾病、心肌梗塞導致的死亡，不歸類為新冠導致的死亡。

據《中新網》報導，國務院聯防聯控機制20日召開的新聞發布會。針對當前新冠死亡的判斷標準是什麼，北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強表示，從臨床實踐中看到，目前Omicron毒株感染後死亡的主要原因還是基礎病，真正直接死於新冠病毒感染導致的呼吸衰竭很少。

他說，隨著Omicron毒株的致病力明顯下降，疫苗接種廣泛普及，新冠病毒感染以後死亡的特點也有了很大的變化。不同於2020年初武漢的疫情，當時大部分病人死於新冠肺炎呼吸衰竭，而現在Omicron毒株感染以後，主要侵犯上呼吸道或下呼吸道肺炎的比例比較低，也有一部分存在著肺炎，但導致呼吸衰竭的情況很少。

王貴強表示，為了科學客觀、實事求是地反映新冠疫情造成的死亡情況，大陸國家衛健委最近組織專家進行了論證，印發了通知，明確對相關死亡病例進行分類。主要是2個方面，由於新冠病毒導致的肺炎、呼吸衰竭為首要死亡診斷，歸類為新冠病毒感染導致的死亡；因其他疾病、基礎病，比如心腦血管疾病、心梗等疾病導致的死亡，不歸類為新冠導致的死亡。

王貴強說，為了更好地規範新冠疫情導致死亡的判定，目前要求採取會診和死亡病例討論的方式，來最後判定這個病人到底是死於新冠，還是死於其他的基礎病。所以，「我們既不回避新冠的危害性，同時也要科學地看待新冠的危害。」