大陸浙江省1名人夫發現妻子與陌生男子將車停在工地旁，且2人竟坐在後座約會，他氣得拿著木棍敲打車窗，要求2人下車說清楚，不然就要砸車，他看著妻子下車後便直問對方「為什麼要這麼做」，沒想到妻子氣罵他「還不是為了補貼家用」、「孩子生病了我能怎麼辦？」；網友一見這狀況也無奈嘆「簡直人生百態引人深思」。

綜合陸媒報導，浙江省1名人夫發現妻子和1名陌生男子將車子開到偏僻的工地旁，2人坐在車子後座約會，他收到消息後便很氣憤的前往該工地旁，人夫發現車輛後，拿著木棍敲打車窗怒喊「X男女下來，不下來我就砸車，趕緊下來」。

人夫見妻子下車後，質問對方為什麼要這樣做，結果妻子卻大聲回應「我還不是為了這個家」，還反問他「我們家都過成什麼樣，我還不是為了補貼家用」，他聽完妻子的說法後，更生氣大罵對方「還補貼家用，有妳這樣補貼家用嗎？」。

此時人妻也不甘示弱指出丈夫整天不上班，每天只知道吃喝玩樂，什麼事都不做，她只好做出這樣的決定，好賺取家用，但她的丈夫卻表示「雖然不能讓她過更好的生活，但就這可用這樣的方式對待嗎？還放著孩子在家不管」，一聽完她無奈回應「孩子不是生病了嗎？我能怎麼辦？」。

消息在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「自己屈辱，男人無能，換來孩子能好過一點，媽媽是多麼無奈才決定的」、「簡直人生百態引人深思」、「我老公生病，八年沒上班，我一個人養一家子，還要還房貸，我怎麼不去走這條路？人要賤，不要怪生活」、「是女人，我要替女人說話，和這樣的男人生活，女人沒拋家棄子知足吧」。